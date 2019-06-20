В СКО штрафуют предприятия, не повышающие зарплату

Петропавловск. 20 июня. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области штрафуют предприятия, не повышающие зарплату, сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

«Проверили несколько предприятий в сельском хозяйстве, которые недобросовестно работали. Насчитали моментально свыше Т50 млн штрафов», — рассказал Аксакалов на заседании акимата в четверг.

Он напомнил, что на заседании акимата по итогам 2018 года было решено уделять пристальное внимание повышению заработной платы в регионе.

«Мы видим, что многие до сих пор еще скрывают (повышение своих доходов – КазТАГ). Теперь предприниматель говорит: «Как я ошибался, вел себя неправильно». А штраф уже насчитали, имущество арестовано, предприятие на грани банкротства», — сообщил аким.

Глава региона поручил и дальше проводить эту работу.

«Я дал поручение создать группу из руководства департамента госдоходов, службы экономических расследований, будем смотреть: если объемы работы есть, а зарплата не растет, налоги не растут – значит, на этом предприятии не все в порядке. Это все моментально можно проверить, даже не проверяя документы», — пояснил аким.

Он подчеркнул, что главная задача сегодня – повышение заработной платы.

«Выполнение этой задачи мы должны обеспечить в текущем году. Тогда будут существенные изменения самочувствия наших граждан», — заключил Аксакалов.