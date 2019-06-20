Верховный суд Кыргызстана назначил дату пересмотра дела Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам

Алматы. 20 июня. КазТАГ — Верховный суд назначил дату пересмотра дела лидера оппозиционной фракции парламента Кыргызстана «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Процесс назначен на 16 июля», — сообщили в пресс-службе Верховного суда в четверг.

Напомним, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова арестовали в феврале 2017 года. В отношении Текебаева и Чотонова возбуждено уголовное дело по статье «коррупция». Основанием для уголовного дела послужило заявление гражданина России Леонида Маевского, который утверждал, что передал Омурбеку Текебаеву $1 млн за содействие в покупке акций компании «Мегаком». Якобы Текебаев деньги получил, а свои обещания не выполнил. В ноябре 2017 года суд признал Текебаева виновным и приговорил его и Чотонова к 8 годам колонии строгого режима. В прошлом году сам Маевский был осужден российским судом по обвинению в мошенничестве.

Текебаев и Чотонов вину не признали и категорически отвергли обвинения. На пересмотре дела Текебаева настаивали депутаты, общественные и партийные организации.