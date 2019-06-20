Вопрос простой: кто все же главный?

Сферы компетенции президента и елбасы пересекаются в очень чувствительных сферах

С точки зрения исторической хронологии полномочия президента Касым-Жомарта Токаева должны возрастать и расширяться, а политическое влияние елбасы Нурсултана Назарбаева сокращаться и ужиматься. Однако никаких четких временных границ и поэтапного плана наступления новой административной эпохи нет. Вместе с тем, стоящие перед Казахстаном вызовы геополитического, внутриполитического, социально-экономического и иного характера диктуют подход, при котором одна голова хорошо, а две – некрасиво.

Нурсултан Назарбаев публично заявлял, что никакого двоевластия в Республике Казахстан нет и не будет. Однако вопросы по данной теме как в обществе, так и в экспертных кругах возникают не на пустом месте. Сфера полномочий Совета безопасности прописана в официальных документах весьма обширно, из-за чего у нее слишком много точек пересечения с Администрацией президента. А вот кто главнее в случае возникновения управленческого или ведомственного конфликта – не определено.

Сложности имеющейся конструкции добавляет тот момент, что фигура Первого президента уникальная в своем роде. То есть после елбасы Назарбаева второго такого лидера не будет, а значит и конфигурация власти рано или поздно будет меняться. Логика государственного строительства и управления требует, чтобы организация (государство – это организация, только сложная) сохраняла способность к выполнению своих базовых функций несмотря ни на какие форс-мажоры. Поэтому полномочий у второго президента должно быть столько, чтобы выпадение властного блока елбасы не оказывало катастрофического воздействия на всю конструкцию.

Предвыборная программа президента Токаева, подтвержденная в ходе инаугурационной речи, акцентирует внимание на огромном социально-экономическом блоке. Внешне все это облечено в слова про преемственность курса Нурсултана Назарбаева, однако в реальности Первый президент проводил совсем другую политику, направленную на сокращение государственных социальных расходов и коммерциализацию социальной сферы. Решать поставленные цели и задачи невозможно без контроля над ФНБ «СамрукКазына», где сосредоточено более 60% ВВП Казахстана. Однако г-н Назарбаев в качестве руководителя СБ РК проводит специальное заседание по квазигосударственному сектору, Ахметжан Есимов как председатель правления «СамрукКазына» перед ним отчитывается, а потом елабасы заявляет, что держит ситуацию в данной сфере под личным контролем. Возможно, по оси Токаев – Назарбаев существует личная координация политики в квазигосударственном секторе, которая не выплескивается в публичное поле, но все же, все же, все же…

Когда Касым-Жомарт Токаев подписывает указ о реорганизации трех министерств – индустрии и инфраструктурного развития; национальной экономики; цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – то в документе отмечается: «Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан». В решении президента присоединить службу внешней разведки «Сырбар» к КНБ написано: «Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента РК и аппарат Совета безопасности РК». Внешне схема вроде рабочая и сферы компетенции разведены на сугубо президентские и совместные с Советом безопасности.

Став полномочным главой государства, инаугурированный президент Токаев сразу ставит в Нур-Султане «своего» акима Алтая Кульгинова. Здесь вроде бы не придерешься: в столице должен быть тот человек, который симпатичен главе государства в его ставке. Прежний аким Бахыт Султанов через парламент утвержден министром торговли и интеграции (новое министерство в структуре правительства). А вот если бы елбасы не захотел видеть господина Султанова министром? Теоретически он как руководитель партии-гегемона «Нур Отан» в стенах парламента может запросто заблокировать фигуру любого неугодного ему министра.

Пока в публичное поле не прорывались конфликты на линии «президент – елбасы». С одной стороны это хорошо, поскольку госаппарат действует сравнительно синхронно. Но у жителей Казахстана должен быть ясный ответ на случай ситуации, где две головы верховной власти имеют разный взгляд на развитие событий в пределах пересекающейся компетенции. За кем в данном случае решающее слово? Пока государство не пройдет через подобный форс-мажор и не наступит окончательная ясность, многие продолжат с замиранием сердца и на нерве следить за рабочими по своей сути моментами государственного управления.

В идеале Нурсултану Назарбаеву стоит самому активнее отходить от вопросов государственного управления в пользу рыбалки, отдыха на природе и других видов здорового досуга. Ведь если головы властного дракона направлены в разные стороны, то и поле для недоразумений стратегического либо тактического характера автоматически сужается.

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