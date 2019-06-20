Вопросы недропользования не перейдут министерству экологии, геологии и природных ресурсов

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопросы недропользования не будут переданы министерству экологии, геологии и природных ресурсов, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«От нашего ведомства в новое министерство переданы только функции по охране окружающей среды. Функции недропользования остались в министерстве энергетики, и мы будем продолжать их выполнять», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он пояснил, какие функции будет выполнять новое министерство.

«У министерства экологии, геологии и природных ресурсов достаточно большие полномочия в сфере геологии: в первую очередь, они – хранители фондов, хранители информации, мониторинг недр будут осуществлять, следить за рациональным использованием природных ресурсов и так далее», — пояснил министр.

Напомним, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил образовать министерство экологии, геологии и природных ресурсов с передачей ему функций и полномочий: министерства энергетики – в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; министерства сельского хозяйства – в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; министерства индустрии и инфраструктурного развития – в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.