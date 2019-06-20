Подробности о банке ядерного топлива в Усть-Каменогорске раскрыли в минэнерго

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подробности о банке ядерного топлива в Усть-Каменогорске раскрыл министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства.

«Банк низкообогащенного ядерного топлива, который находится на территории вашего города (Усть-Каменогорска – КазТАГ) – это банк для хранения гексафторида урана. Гексафторид уран – это низкообогащенное топливо, не представляет для хранения каких-либо рисков или каких-либо опасностей с точки зрения населения вашего города, потому что вы же знаете, топливные таблетки производятся на заводе в вашем городе, и как раз они производятся с использованием этого сырья – гексафторида урана. Никаких проблем в связи с этим в городе не возникало. Хранение гексафторида урана в бочках происходит в простых складских помещениях и не требует какого-либо специального обращения», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он отметил, что банк ядерного хранения никакого отношения к высокообогащенному урану не имеет.

«Все этот банк низкообогащенного ядерного топлива считают либо хранилищем для отработанного ядерного топлива, то есть, я читаю в интернете – «в ядерную свалку Казахстан превращают», «везут отработанное ядерное топливо». Да ни одного килограмма, литра или тонны ядерного топлива в нашу страну никто не привозит. Не будет и точка. Нет такого бизнеса у Казахстана и никогда не планировалось этот бизнес делать (…). Ни в коем случае не надо путать банк ядерного топлива с отработанным ядерным топливом, которое кто-то там хранит. Обычно кто производит топливо, потом продает в ту страну, которая покупает, потом обратно уже в виде отходов везет и хранит. Мы еще пока топливо не производим, поэтому хранить нечего – отработанного ядерного топлива», — пояснил он.

По словам министра, банк ядерного топлива финансирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

«Он (банк – КазТАГ) всего лишь предназначен для того, что, если будут в мире перебои на рынке гексафторида урана, чтобы можно было любой стране обратиться и получить оттуда на время этот вид топлива, чтобы не было перебоев в электроснабжении или в работе атомной станции», — добавил Бозумбаев.