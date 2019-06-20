Загрязнителей воздуха в РК простимулируют к внедрению лучших очистных технологий – Бозумбаев

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Загрязнителей воздуха в Казахстане будут стимулировать к внедрению наилучших очистных технологий, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев Бозумбаев.

«На данный момент разработано 80% нового Экологического кодекса, и там одна из новелл – стимулирование предприятий к тому, чтобы они модернизировали свое производство, ориентируясь на снижение нагрузки на окружающую среду», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением, комментируя ситуацию с загрязнением воздуха в Темиртау.

Суть озвученной министром новеллы носит экономический характер.

«Сейчас тот же «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) платит десятки миллиардов в бюджет области, а если внедрит новые технологии – суммы будут гораздо ниже. Далее в Казахстане будет создан список наилучших доступных технологий (НДТ) на основе европейского, и природопользователям будет дан переходный период 3-5 лет на их внедрение. Только законодательным путем можно исправить ситуацию», — добавил министр.

Говоря конкретно про Темиртау, глава минэнерго сообщил, что департамент экологии Карагандинской области с 2017 по 2019 годы 30 раз проверял АМТ и все время находил нарушения экологического законодательства.

«Их штрафовали как положено, свыше Т200 млн они уже заплатили. Кроме того, есть предписание на возмещение ущерба окружающей среде на Т2,4 млрд и предписание по устранению выявленных нарушений. Если в один день ужесточить требования – то надо просто закрывать это комбинат. Наша задача – не лишить работы темиртаусцев, а заставить владельцев, чтобы они внедряли наилучшие технологии», — подчеркнул Бозумбаев.

Также он добавил, что оперативной мерой исправления ситуации в регионе является разработанный при непосредственном участии минэнерго комплексный план по улучшению экологической ситуации Карагандинской области.