Алматы. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан будет экспортировать только 20% производимого бензина, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Как только экспорт начнется, от вырабатываемого бензина на всех трех НПЗ больших и одном небольшом, который в Западно-Казахстанской области, только 20% бензина пойдет на экспорт, 80% останется в стране. Мы баланс знаем, потребление знаем, мы не видим никаких проблем», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

При этом он выразил надежду, что это не приведет к повышению цен и пообещал контролировать данный вопрос.

Кроме того, министр отметил повысившееся качество бензина.

«Бензин с прошлого года, вы видите, кто автомобилисты, он выглядит лучше, пахнет лучше и машина тянет лучше. А кто спортом занимается, уже могут вдоль дороги спокойно пробежаться и не задохнуться, потому что по многим ингредиентам выбросы из машин, которые катализаторами оборудованы, на бензине, который соответствует К5, они в 10 и даже в 50 раз ниже есть ингредиенты, по сере – в десятки раз», — отметил он.

По словам главы минэнерго, в будущем Казахстан может перейти на бензин К6.

«Важно, что мы уже на этом этапе – К4, К5. Несколько лет пройдет и общество поставит перед нами задачу: К6. Но нужно, чтобы автопарк успевал. Сейчас правительство хочет максимально развивать собственное автомобилестроение», — добавил он.

По словам министра, рост производства собственных автомобилей за первые пять месяцев составил в Казахстане около 48%, что является самым высоким показателем для всей обрабатывающей промышленности.

«Если такими темпами будет развиваться, от старых автомобилей жители избавятся, то этот Евро-4, Евро-5, которые соответствуют нашим К4, К5, даст очень хороший эффект с точки зрения экологии на новых автомобилях», — сказал Бозумбаев.