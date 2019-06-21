Большая часть потребительских кредитов в Казахстане не несет существенных рисков – Нацбанк

Астана. 21 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Большая часть потребительских кредитов в Казахстане не несет существенных рисков, сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков.

«У нас 84% кредитов потребительских беззалоговых кредитов, средняя задолженность порядка Т300 тыс., и среднемесячная нагрузка по обслуживанию этих кредитов порядка Т8 тыс. в месяц. 97% заемщиков по потребительским беззалоговым кредитам – у них средняя загрузка приблизительно Т15-16 тыс., в месяц, то есть мы говорим о том, что большая часть кредитов, она обслуживаемая, она револьверная, и с точки зрения долговой нагрузки не составляет существенных рисков», — сказал Смоляков на заседании сената в пятницу.

В ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» он пояснил, что «есть достаточно крупные займы, составляющие сумму более Т10 млн», но по словам спикера, «они не могут быть потребительскими кредитами».