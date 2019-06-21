Ушедший из ForteBank Ауэзов может возглавить другой банк или его рекрутируют на госслужбу

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ушедший с поста председателя совета директоров ForteBank Магжан Ауэзов может возглавить другой банк или его рекрутируют на государственную службу, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«На днях S&P подняло рейтинг банку (ForteBank – КазТАГ) до B+. На мой взгляд, это очень хороший показатель. Банк стабильный. Поэтому на мой взгляд, Ауэзов ушел сам по каким-то неизвестным нам обстоятельствам. Может, возглавит другой банк или его рекрутируют на госслужбу», — прокомментировал Рысмамбетов для МИА КазТАГ сообщение банка на Казахстанской фондовой бирже (KASE) о решении общего собрания акционеров от 13 июня 2019 года об изменениях в составе совета директоров.

С точки зрения корпоративной стратегии, продолжил эксперт, конечно, смена в совете директоров что-то значит.

Вполне может быть, что банк думает пересмотреть стратегию, дополнил собеседник агентства, и им нужен тот, кто сможет сделать это максимально эффективно.

«Банковский рынок сейчас непростой, а значит, надо многое менять в банке, чтобы хотя бы оставаться на месте», — заключил Рысмамбетов.

Ранее ForteBank известил KASE о решениях общего собрания акционеров от 13 июня 2019 года об изменениях в составе совета директоров. Исключены: Ауэзов – председатель совета директоров; Бектуров Р.С. – член совета директоров, независимый директор. Избраны: Мирзабеков М.О. – член совета директоров, Бектуров Р.С. – член совета директоров. С учетом внесенных изменений совет директоров АО «ForteBank» состоит из шести человек: Мирзабеков М.О., Утемуратов А.Б., Исатаев Т.Р., Бектуров Р.С., Пандза Хуберт Альберт, Абдразаков Е.С.

Еще раньше, 9 февраля 2018 года совет директоров банка прекратил полномочия Ауэзова в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров.