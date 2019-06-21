Кто из казахстанцев может рассчитывать на адресную социальную помощь?

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С 1 апреля во всех регионах Казахстана принимают документы на назначение адресной социальной помощи. На нее могут претендовать более 340 тысяч многодетных семей, если месячный доход семьи на одного человека не превышает 20 789 тенге.

По идее, доход должен соответствовать хотя бы прожиточному минимуму, который на сегодня в Казахстане определен на уровне 29 698 тенге и который, как считается, должен использоваться для исчисления размеров базовых социальных выплат.

Очевидно, что сумма-маркер – 20 789 тенге – взята с потолка. Видимо, профильное министерство исходило из того, какую сумму можно потратить из госбюджета на оказание дополнительной социальной поддержки в 2019 году.

Тем не менее, социальная помощь и в таком размере может оказаться хорошим подспорьем для малоимущих.

Как рассчитывается адресная социальная помощь?

Если месячный доход семьи на одного человека не превышает 20 789 тенге, в этом случае ей положена выплата адресной социальной помощи. При этом, несовершеннолетним детям выплачивается сумма в размере 20 789 тенге, а взрослым выплачивается разница между среднедушевым доходом семьи и размером критерия АСП.

В качестве примера возьмем семью в составе двух взрослых родителей и шестерых несовершеннолетних детей.

Ежемесячный доход: заработная плата отца – 150 000 тенге, специальное госпособие многодетной семьи – 10 504 тенге, госпособие многодетной матери, награжденной «Күміс алқа» – 16 160 тенге. Итого: 176 664 тенге.

Спецгоспособие многодетной семьи и пособие «Күміс алқа» исключены из расчета совокупного дохода семьи. Среднедушевой доход на каждого члена семьи рассчитывается так: 150 000 делим на 8 человек, получается 18 750 тенге. Соответственно, семья подходит под критерии оказания АСП.

Расчет размера АСП для детей: 20 789 тенге*6 детей = 124 734 тенге.

Расчет размера АСП для родителей 20 789 тенге – 18 750 тенге = 2 039 тенге;

2 039*2 = 4 078 тенге.

Итого общий размер АСП для семьи: 124 734 + 4 078= 128 812 тенге.

Если ранее данная семья не подходила под критерий оказания АСП, то с 1 апреля 2019 года она имеет право на получение адресной социальной помощи в размере 128 812 тенге

Таким образом, общий доход семьи с учетом новой адресной социальной помощи составит: 176 664 + 128 812 = 305 476 тенге.

Какие доходы с 1 апреля исключены при исчислении совокупного дохода семьи?

С 1 апреля с.г. при исчислении совокупного дохода семьи для назначения АСП не учитываются:

специальное госпособие многодетным семьям, имеющих 4 и более детей; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; пособие по инвалидности ребенка; стипендии студентам; единовременные выплаты, осуществляемые местными исполнительными органами.

Как учитываются доходы: отдельно для семьи или для всех проживающих совместно родственников?

До 1 апреля 2019 года при назначении адресной социальной помощи учитывались общие доходы всех родственников, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.

Теперь же в составе семьи будут учитываться только близкие родственники: родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Учитывается ли при исчислении совокупного дохода семьи доход от личного подсобного хозяйства (ЛПХ)?

Да, доход от личного подсобного хозяйства учитывается при определении совокупного дохода семьи. Доход от ЛПХ рассчитывается «Правилами исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи», утвержденными приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года. Правилами определены нормы расчета дохода от ЛПХ с учетом климатических особенностей регионов страны.

При этом местные исполнительные органы могут определять личное подсобное хозяйство как не дающее доход. То есть, акиматы на своё усмотрение вправе не учитывать доход от ЛПХ.

Дети какого возраста могут получать АСП?

По новому механизму получателям АСП гарантированная выплата в размере 20 789 тг. будет выплачиваться детям до 18 лет, а при условии обучения по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста).

Какова процедура назначения АСП?

Для назначения АСП необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства.

Заявление подается в Центрах занятости, ЦОНах или непосредственно акиму, если маобоспеченная семья проживает в сельской местности. При себе необходимо иметь только удостоверение личности для идентификации.

Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Например, если семья подала документы в уполномоченный орган 20 апреля, то и выплату она получит в полном объеме уже за текущий месяц.

Будут ли иметь получатели АСП дополнительные льготы?

Министерство труда и социальной защит разработало единый пакет социальной помощи и услуг, которые будут оказываться получателям АСП местными исполнительными органами.

Соцпакет включает в себя 11 мер социальной поддержки и социальных услуг за счет местного исполнительного органа, в том числе обеспечение школьников бесплатным горячим питанием с 1-4 класс, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в детских лагерях, улучшение жилищных условий через систему жилстройсбережений, обеспечение школьной формой, учебниками и принадлежностями и др.

Внедрение единого социального пакета позволит оказать дополнительную социальную помощь нуждающимся гражданам на одинаковом уровне во всех регионах страны, считают в ведомстве.

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