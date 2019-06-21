Бонус? Нет, не слышали

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. То, что наши чиновники очень часто не слышат простой народ и отвечают на вопросы на «птичьем» языке, ни для кого не секрет. В этом плане отличается от них министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Отличается в том смысле, что все слова у него понятные. Однако общий смысл уловить бывает все равно проблематично.

Не будем далеко ходить за примером. На недавней встрече с общественностью, где обсуждался вопрос реформирования системы здравоохранения в целом, и внедрения с 2020 года системы обязательного соцмедстрахования (ОСМС) – в частности, автор этих строк задал министру, казалось бы, простой вопрос: предусматриваются ли в ОСМС какие-либо бонусы для тех, кто ведет здоровый образ жизни и, соответственно, меньше болеет? Ведь с самого начала разговоров о внедрении медстрахования чиновники разного уровня дули нам в уши, что страхование это подразумевает солидарную ответственность самого гражданина, его работодателя и государства о здоровье.

Министр на вопрос ответил. И чтобы исключить возможные инсинуации в духе «вырвали из контекста», приведем его ответ дословно, слегка лишь «причесав» витиеватость мысли.

«Когда мы говорили о внедрении ОСМС, говорили о внедрении и развитии солидарности. Но тут есть несколько факторов, вопрос солидарности – он многосторонний.

Если говорить о персональной солидарности, в первую очередь это личное стремление человека оставаться здоровым. Это должно быть в большем приоритете, нежели некий финансовый стимул: мол, мне придется потратиться на лечение.

Вместе с тем система ОСМС нацелена в большей степени на коллективную солидарность. Если мы все участвуем в этой системе, она позволяет здравоохранению быть устойчивым и покрывать как можно больше растущих услуг нашего общества. Это коллективное страхование и коллективная солидарность.

И, конечно, при этом есть частная ответственность. Мы говорим, что есть услуги выше двух пакетов (пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакет по медстраховке – КазТАГ), они все равно остаются, потому что стоимость услуг – величина растущая, и мы не говорим о том, что все покроем. И здесь есть как раз возможность платно получать услуги либо развивать частное медстрахование, где есть персональная солидарность. То есть либо вы будете накапливать деньги и тратить их на получение услуг, которые не входят в пакеты, либо купите частную страховку и тем самым получите стимул: меньше вкладывать, меньше тратить и больше оставаться здоровым.

То есть три неких уровня солидарной ответственности, в новой модели они все учтены, и мы с самого начала об этом говорим, что есть личное, ментальное стремление быть здоровым, есть коллективная солидарность и есть персональное желание снизить расходы», — сказал Биртанов.

Вы что-нибудь поняли? Где тут слова «бонус», «льгота», «снижение ставки»?

Лично я понял одно: будь ты хоть трижды Ильей Муромцем с богатырским здоровьем, все равно работодатель с 2020 года будет платить за тебя 2% от фонда зарплаты (в 2018-2019 – 1,5%), а также удерживать с тебя 1% от дохода в 2020 году, и 2% – начиная с 2021 года. И никаких тебе бонусов за вклад в личное здоровье. А если уж заболел чем-то «супернавороченным» – то готовься платить из своего кармана, иначе никак. Ну так такую-то ответственность я и без ОСМС понимаю, поэтому, не являясь примером в плане ЗОЖ, обращался к врачам последний раз полтора года назад.

И за что с меня 3-4% в общий котел? Я ведь из вредности теперь начну у себя болячки выискивать, чтобы уплаченное потратить исключительно на себя любимого. Это ведь наша «национальная черта»: если шведский стол – то надо есть как не в себя, потому что все оплачено.

Между тем, министр на той же встрече упомянул, что казахстанская модель ОСМС повторяет собой классическую, которая с теми или иными «национальными особенностями» реализована в большинстве стран мира. А коли так, давайте обратимся к классике.

Родиной страховой медицины является Германия – там соцмедстрахование стартовало в середине позапрошлого века, в 1848 году. Так вот там если бюргер следит за своим здоровьем (регулярно посещает стоматолога, ходит в бассейн или спортивный зал), некоторые страховые кассы (это что-то наподобие нашего фонда ОСМС, только их несколько) увеличивают процент компенсации медицинских услуг. Например, оплачивают не 70%, а 80% или даже 90% стоимости стоматологического лечения (как известно, лечить зубы в Европе – очень дорого).

Кстати, о зубах, раз уж их коснулись. В рамках страхового медпакета у нас, как следует из слов главы минздрава, бесплатно стоматологическая помощь будет предоставляться только в острых случаях, плановая предметом страховки не является.