Алматы. 21 июня. КазТАГ — Франция создаст рабочую группу G7 по проектам стабильных коинов, включая Libra, сообщает Reuters.

«Франция создаст рабочую группу G7 по проектам стабильных коинов, включая криптовалюту Libra, которую планирует запустить Facebook. Группу возглавит член правления Европейского центрального банка Бенуа Кюр, заявил в пятницу глава центрального банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо. Франция в настоящее время председательствует в G7», — говорится в сообщении.

В то же время управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что Libra должна быть безопасной криптовалютой или не быть запущенной вовсе и что крупные центральные банки мира должны будут осуществлять надзор за ней.

В свою очередь глава Центробанка Германии Йенс Вайдман заявил, что виртуальные токены, привязанные к официальной валюте, известной как стабильные коины, могут подорвать банки, если станут широко использоваться.

«Это может нарушить банковские транзакции и посредничество на финансовом рынке», — сказал Вайдман.