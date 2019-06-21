Домашний арест Серикжану Билашу продлен до 10 июля

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Мадина Алиманова. Домашний арест лидеру движения «Атажұрт еріктілері» Серикжану Билашу продлен до 10 июля, сообщила адвокат Айман Умарова.

«Назначили экспертизы и на четвертый месяц домашний арест продлили до 10 июля, 10 июля срок его домашнего ареста должен закончиться. Причина этого, как говорят следственные органы, заключается в том, что у них масса следственных действий, что им нужно кого-то допросить и так далее. Есть срок расследования и срок домашнего ареста, и домашний арест абсолютно не влияет на следствие. Он что, за руку держит эксперта и мешает работать? Он что, мешает допросить свидетелей? На самом деле срок продлевается, и продлевается», — сказала Умарова на пресс-конференции в пятницу.

При этом она подчеркнула, что причиной обвинения, выдвинутого против Билаша являются произнесенные им слова об информационном джихаде.

«Когда он был в ресторане, он сказал речь, в которой предложил устроить информационный джихад китайским исправительным лагерям, чтобы весь мир об этом знал. Весь мир с этим явлением борется, а Серикжана за это обвиняют в экстремизме. Весь мир теперь из-за этого над нами смеется», — отметила Умарова.

Билаш был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы. Следствие инкриминирует лидеру движения «Атажұрт еріктілері» «совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Полит-активист известен своей критикой в адрес китайских властей из-за ситуации с этническими казахами в Синьцзяне.