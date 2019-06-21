Замглавы управления финансов СКО подозревается в хищении Т83 млн

Астана. 21 июня. КазТАГ – Заместитель руководителя управления финансов Северо-Казахстанской области подозревается в хищении Т83 млн, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем руководителя управления финансов области. Он подозревается в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой, через аффилированное предприятие обманным путем похитил бюджетные средства в сумме Т83 млн, путем подписания фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По версии следствия, Т70 млн были обналичены, «часть из них конвертированы в доллары США и потрачены на приобретение дорогостоящего внедорожника».

«19 июня при обналичивании очередного транша бюджетных средств в сумме Т19,5 млн с поличным задержана супруга вышеуказанного чиновника «Д». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное задержание в отношении его супруги не применялось, в связи с полным признанием вины и наличием двух малолетних детей», — сказано в сообщении.