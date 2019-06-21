Алматы. 21 июня. КазТАГ – Улицы Гоголя и Наурызбай батыра частично перекроют в ближайшие дни в Алматы, сообщает пресс-служба «Алматы жолдары».

«В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя участок от улицы Желтоксана до проспекта Абылай хана с 21 июня 23.00 до 22 июня 6.00 будет перекрыт», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Также по Гоголя участок от проспекта Абылайхана до проспекта Назарбаева перекроют 22 июня с 23.00 до 23 июня 6.00.

«В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок от проспекта Абая до улицы Тимирязева с 22 июня 22.00 до 23 июня 8.00 будет перекрыт», — сказано в сообщении.

Гостям и жителям города рекомендовано учитывать указанную информацию при планировании маршрутов.