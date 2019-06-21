Казахи выбрали место своей столицы и построили ее – Назарбаев

Алматы. 21 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахи выбрали место своей столицы и построили ее, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Впервые в своей многовековой истории Казахстан, казахи, выбирали место своей столицы и построили эту прекрасную столицу, о чем вообще могли ли мы мечтать 30 лет назад», — заявил Назарбаев, выступая на международной научно-практической конференции «30 лет лидерства», в пятницу в Алматы.

По его словам, «и в мыслях невозможно было представить себе такое».

«И все говорили, что в такие трудные времена, как решать. Это был непраздный вопрос. Надо было дать молодому государству и народу показать возможности Казахстана, что мы можем это делать. Мы такие сложные вопросы можем решать», — пояснил он мотивы своего решения о переносе столицы из Алматы в Нур-Султан.

Жертвы, которые принес народ ради новой столицы, по мнению Елбасы, «стоят того».

«Даже тогда, когда пенсии не могли платить, учителям, врачам зарплату не могли платить. (…) Но мы решили. Вот, что может казахстанский народ, когда он свободен», — заявил Назарбаев.

Напомним, 6 июля 1994 года было принято постановление верховного совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу, а окончательное решение о переносе принял уже сам первый президент Назарбаев 10 декабря 1997 года. Общенародный референдум по поводу переноса столицы при этом не проводился.