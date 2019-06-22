Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за пятницу в субботу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379,4, а продажи – Т381,1.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т379,7, а продают по Т381,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т378,7, а продажи – Т380,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т377,18.