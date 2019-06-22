Соглашения о налоговой политике по акцизам на сигареты и алкоголь одобрили в ЕАЭС

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Алматы. 22 июня. КазТАГ – Соглашения о налоговой политике по акцизам на сигареты и алкоголь одобрили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК одобрил соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Соглашения позволят обеспечить условия для функционирования рынков табачной и алкогольной продукции в союзе путем гармонизации ставок акцизов, действующих в странах», — сообщили в комиссии.

Как пояснили в ЕЭК, соглашениями на 2024 год устанавливается индикативная ставка на сигареты в размере 35 евро за 1 тыс. штук и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (в Беларуси – 7% и более) – девять евро за один литр 100% этилового спирта из пищевого сырья, содержащегося в готовой продукции.

«Фактические ставки акцизов, действующие в странах, могут отклоняться в 2024 году от индикативной в пределах диапазонов, установленных соглашением», — пояснили в ЕЭК.

Отмечается, что на перспективу государства-члены ЕАЭС на профильной площадке комиссии будут вырабатывать один раз в пять лет единую индикативную ставку, которая будет утверждаться советом Комиссии.

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«Соглашения будут направлены на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания», — сказано в сообщении.

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