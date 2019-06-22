Соглашение по регулированию валютных правоотношений одобрил совет ЕЭК

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Соглашение по регулированию валютных правоотношений одобрил совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«Совет ЕЭК одобрил соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации в ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ). Документ позволит обеспечить свободу движения капитала на пространстве ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В соглашении определен перечень операций резидентов государств ЕАЭС, по которым страны союза не будут применять валютные ограничения.

«В частности, документ позволит физическим и юридическим лицам открывать на недискриминационных условиях счета во всех банковских учреждениях государств союза, покупать и продавать иностранную валюту и чеки, производить расчеты за поставку товаров и услуг и приобретение недвижимости, осуществлять денежные переводы внутри союза», — проинформировали в ЕЭК.

Отмечается, что проект соглашения будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур.

«Ранее проект уже направлялся в государства союза, но из-за изменений национального законодательства потребовалась его корректировка», — пояснили в комиссии.