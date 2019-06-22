В Алматы открыли мемориал Денису Тен

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой открыли мемориал знаменитому казахстанскому фигуристу Денису Тен, передает корреспондент КазТАГ.

«Впервые в жизни нашего народа открывается памятник выдающемуся спортсмену. Я думаю, это дань уважения не только нашему любимому мальчику Денису, нашему выдающемуся спортсмену, это дань уважения всем спортсменам, которые поднимают флаг, приносят славу нашей стране. (…) Я думаю, наша молодежь в первую очередь будет приходить к Денису в День рождения, в день свадьбы, в день каких-то великих дат нашей истории, потому что он был лидером, кумиром нашей молодежи», — сказала народная артистка КазССР Роза Рымбаева на торжественной церемонии открытия мемориала.

На церемонии также выступили председатель Ассоциации корейцев Казахстана Сергей Огай, народная артистка Казахстана Жания Аубакирова, олимпийский чемпион Илья Ильин и другие знаменитости. Близкие и друзья Дениса прочли открытки из его прозаических и поэтических произведений.

Мемориал установлен на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, на месте, где было совершено нападение на спортсмена, в результате которого он скончался.

Скульптура изготовлена из бронзы, постамент – из гранита. Высота скульптуры 2,4 м. Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в российском Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль.

Автором памятника является санкт-петербургский скульптор Матвей Макушкин – автор и исполнитель памятника Виктору Цою, установленному на улице Тулебаева в Алматы.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В департаменте полиции (ДП) Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Тен было нанесено ножевое ранение.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В действовавшем на момент трагедии рейтинге Международного союза конькобежцев Тен входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.