Создать единое интернет-пространство предложили в Госдуме России странам ОДКБ

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Создать единое интернет-пространство предложили в Государственной думе России странам-участницам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба организации.

«Председатель постоянной комиссии ПА (парламентской ассамблеи – КазТАГ) ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, член комитета государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с предложением подумать над идеей формирования единого интернет-пространства ОДКБ», — говорится в сообщении по итогам круглого стола, который состоялся в российской Госдуме.

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов предложил странам ОДКБ «в связи с возрастанием угрозы информационной безопасности разработать согласованную политику для развития общего информационного пространства, создания совместного потенциала по противодействию информационным угрозам».

«Заместитель директора департамента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Евгений Зайцев предложил использовать опыт Роскомнадзора по пресечению распространения в сети интернет террористического и экстремистского контента», — добавили в организации.