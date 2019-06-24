Действия минэкологии РК нужно жестко контролировать со стороны общества

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Действия ведомства, которое отвечает за экологию, нужно жестко контролировать со стороны общества, считает президент Общественного фонда «Аман-саулык», врач Бахыт Туменова.

«Действия ведомства, которое отвечает за экологию, нужно жестко контролировать со стороны общества. В советское время это называли «народный контроль», сейчас это так называемые общественные советы, которые будут вести постоянный мониторинг экологической ситуации и теребить власти, если допускаются серьезные просчеты», — прокомментировала Туменова для МИА КазТАГ заявление министра энергетики Каната Бозумбаева о том, что загрязнителей воздуха в Казахстане будут стимулировать к внедрению наилучших очистных технологий.

Очень рада, продолжила эксперт, что в Казахстане появилось министерство экологии, так как охрана окружающей среды – довольно большая проблема.

«Просто ужесточение требований по экологии никогда не давало, не дает и не даст позитивных результатов. То, что собираются включить мотивационные стимулы, да, это на самом деле выход из сложившейся ситуации. Понятно, что поступления в бюджет за счет штрафов сократятся, но, согласитесь, государство не может жить исключительно за счет штрафов», — заявила собеседник агентства.

Если штрафы уменьшатся, дополнила спикер, а экология улучшится, то нет ничего лучше этого.

«Тогда будут сохранены экологическое равновесие, животный мир, а самое главное, здоровье людей. Безусловно, это потянет с собой все остальное, в частности, расходы на экологию, поддержание здоровья людей должны снизиться», — предположила Туменова.

Конечно, заметила эксперт, переходный период в 3-5 лет необходим предприятиям, чтобы они освоили и внедрили новейшие природоохранные технологии.

«Нельзя просто взять и одномоментно ужесточить экологические требования. Для примера, могу привести ту же Османскую империю, когда там пытались запретить курение или древнюю Русь, когда там ввели смертную казнь. И курить, и совершать тяжкие преступления там не перестали. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию с экологией нужна длительная работа, так называемая «дорожная карта», которая позволит вести ее на системной основе», — полагает собеседник агентства.

С другой стороны, подметила спикер, сами владельцы предприятий не должны сидеть сложа руки.

«Для начала нужно четко просчитать, во сколько это все обойдется, найти источники финансирования. Потом разработать подробный план мероприятий, чтобы точно уложиться в отведенный переходный период. И только после этого владельцы предприятий должны жестко контролировать, как идет исполнение принятого плана», — рекомендует Туменова.

Сейчас, подчеркнула эксперт, ситуация с экологией в стране аховая.

«Тому же Темиртау выгоднее просто платить штрафы и не искать дополнительные инвестиции для проведения природоохранных мероприятий. Примерно так же обстоит дело и с другими промышленными предприятиями. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, властям нужно принимать Экологический кодекс с мотивационными, как отметил Бозумбаев, стимулами и вести предметный диалог с владельцами предприятий», — подытожила Туменова.

Напомним, ранее министр энергетики Бозумбаев заявил, что загрязнителей воздуха в Казахстане будут стимулировать к внедрению наилучших очистных технологий. Для примера он привел ситуацию с «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Он уточнил, что департамент экологии Карагандинской области с 2017 по 2019 годы 30 раз проверял АМТ и все время находил нарушения экологического законодательства. Отметив, что предприятие исправно выплачивает суммы по штрафам, он подчеркнул, что резкое ужесточение экологических требований может привести к закрытию АМТ. Суть озвученной министром новеллы, по его словам, носит экономический характер.