Учредить День журналистики на уровне постановления правительства поручил Токаев

Астана. 24 июня. КазТАГ – Учредить День журналистики на уровне постановления правительства поручил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества», — сообщил Токаев в понедельник.

Отметим, что казахстанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник 28 июня – это День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

Напомним, 21 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что профессиональные праздники работников связи и информации в Казахстане предлагают отмечать раздельно. В частности, День работников связи предлагают отмечать 17 мая, а День работников информации – 28 июня.