Учредить День журналистики на уровне постановления правительства поручил Токаев

Новости 114 0
Война Миров. Дональд Трамп идет на второй срок Война Миров. Дональд Трамп идет на второй срок
1137

Астана. 24 июня. КазТАГ – Учредить День журналистики на уровне постановления правительства поручил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества», — сообщил Токаев в понедельник.

Отметим, что казахстанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник 28 июня – это День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

Напомним, 21 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что профессиональные праздники работников связи и информации в Казахстане предлагают отмечать раздельно. В частности, День работников связи предлагают отмечать 17 мая, а День работников информации – 28 июня.

Похожие материалы:

  1. Профессиональные праздники работников связи и информации предлагают отмечать раздельно в РК
  2. Токаев поручил Мамину подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства
  3. Токаев сохранил акимов и руководителей подотчетных президенту госорганов до новых назначений
  4. Токаев реорганизовал три министерства
  5. Токаев заявил о важности дееспособного парламента

Новости партнеров

Загрузка...