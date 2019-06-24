Вкладчик ликвидированного Qazaq Banki все еще не востребовал Т13,4 млн

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Самый крупный депозит из все еще невостребованных вкладчиком из ликвидированного в декабре АО «Qazaq Banki» составляет Т13,4, сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

«Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет Т325 млн, то есть, не более 2% от первоначальной суммы. Однако на данный момент за выплатой обратилось менее трети вкладчиков. Порядка 80% из числа вкладчиков, которые пока не востребовали вклады, имели депозиты менее Т5000, а 14% имели вклады более Т100 тыс. Сегодня самая крупная невостребованная сумма составляет Т13,4 млн», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Причины неполучения вклада могут быть разными, прокомментировали случай агентству КазТАГ в пресс-службе фонда.

«Возможно, вкладчик находится за границей. Он может оформить доверенность на кого-то, кто получит эту сумму. Но, по опыту можно сказать, что люди иногда предпочитают не оформлять доверенность, а, чуть позже получить вклад сами», — считают в фонде.

Банк-агент ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)», по соглашению с КФГД от 21 июня, продолжит осуществлять выплату вкладчикам АО «Qazaq Banki» по всей филиальной сети до 24 декабря 2019 года.

«Суммы, не востребованные вкладчиками из ликвидированного в декабре Qazaq Banki не работают, вознаграждение на них не начисляется», — напоминают в пресс-службе фонда.

В Qazaq Banki были размещены депозиты 18 тыс. вкладчиков и индивидуальных предпринимателей. С момента начала выплаты 24 декабря 2018 года, вкладчикам выплачено 98% всех сумм на Т20,2 млрд. Наименее активны вкладчики в Семее, Петропавловске и Усть-Каменогорске.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Национального банка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Назарбаев потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, 26 ноября такое же решение было принято в отношении АО «Банк Астаны», а 28 соответствующее решение суд принял в отношении АО «Эксимбанк Казахстан».