Шымкент. 24 июня. КазТАГ – Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Туркестанской области, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. На данный момент создана рабочая группа во главе акимом области», — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.