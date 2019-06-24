Замакима района подозревается в связанной с ЕНТ коррупции в Актюбинской области

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Заместитель акима Мугалжарского района Актюбинской области подозревается в коррупции, связанной с единым национальным тестированием (ЕНТ), сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Выявлен факт подстрекательства к даче взятки заместителем акима Мугалжарского района и директором школы села Кандагаш. Они подозреваются в подстрекательстве руководителей учреждений образования Мугалжарского района к даче взятки членам комиссии министерства образования и науки в виде оплаты услуг по их питанию в ресторанах и проживанию в гостиницах в целях положительного решения вопроса о высокой оценке района по результатам ЕНТ», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Следствие утверждает, что 20 июня 2019 года указанные лица получили от директора одной из школ Т540 тыс., «которые были собраны представителями семи учреждений образования города Эмба».

«Процессуальное задержание подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.

Отметим, что с января 2018 года заместителем акима Мугалжарского района, курирующим сферу образования, является Галым Кобландин.