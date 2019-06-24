Петропавловск. 24 июня. КазТАГ — Метеорный поток Боотиды можно наблюдать в небе Казахстана с 24 июня по 2 июля, сообщил профессор Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

«Метеорный поток Боотиды действует с 24 июня по 2 июля с максимумом приблизительно 27 июня. Это необычный метеорный поток. Название потоку, открытому в 1916 году, дало созвездие Волопаса, из которого вылетают метеоры в конце июня. Своим происхождением он обязан короткопериодической комете Понса-Виннеке, входящей в семейство Юпитера», — рассказал Солодовник в понедельник.

Он отметил, что по своей активности июньский метеорный поток заметно отстает от августовских Персеид или декабрьских Геминид, порождая в большинстве случаев не более 10 метеоров в час в максимуме.

«Поток был более активен в первую половину прошлого века, а затем интенсивность его сильно угасла: своим притяжением Юпитер постепенно изменял орбиту кометы, и теперь она не подходит к орбите Земли ближе, чем 35 млн км. Далековато. Частицы, которые теряет комета, стали редко встречаться с Землей», — сообщил астроном.

По его словам, структура роя метеорных частиц изучена настолько слабо, что астрономы не могут предсказать, когда будет очередная вспышка активности июньских Боотид.

«В 1916 году он показал активность на уровне 100 метеоров в час. Вспышка повторилась на вдвое меньшем уровне в 1920 году. И после этого только в 1998 году Боотиды вновь удивили землян: 27 июня с ночного неба посыпались яркие метеоры», — проинформировал ученый.

По его данным, еще раз Боотиды были активны на довольно высоком уровне в 2004 году. Астрономы надеются, что они вернутся именно в этом году.

«Наблюдать их несложно, радиант потока в наших северных широтах всю короткую ночь будет расположен высоко на небе. Смотреть лучше всего на юг или юго-восток. Метеоры надо попробовать уловить. Причем максимум потока может сдвинуться на сутки раньше или позже указанной даты», — заключил Солодовник.