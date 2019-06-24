Метеорный поток Боотиды можно наблюдать в небе Казахстана с 24 июня по 2 июля

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Петропавловск. 24 июня. КазТАГ — Метеорный поток Боотиды можно наблюдать в небе Казахстана с 24 июня по 2 июля, сообщил профессор Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

«Метеорный поток Боотиды действует с 24 июня по 2 июля с максимумом приблизительно 27 июня. Это необычный метеорный поток. Название потоку, открытому в 1916 году, дало созвездие Волопаса, из которого вылетают метеоры в конце июня. Своим происхождением он обязан короткопериодической комете Понса-Виннеке, входящей в семейство Юпитера», — рассказал Солодовник в понедельник.

Он отметил, что по своей активности июньский метеорный поток заметно отстает от августовских Персеид или декабрьских Геминид, порождая в большинстве случаев не более 10 метеоров в час в максимуме.

«Поток был более активен в первую половину прошлого века, а затем интенсивность его сильно угасла: своим притяжением Юпитер постепенно изменял орбиту кометы, и теперь она не подходит к орбите Земли ближе, чем 35 млн км. Далековато. Частицы, которые теряет комета, стали редко встречаться с Землей», — сообщил астроном.

По его словам, структура роя метеорных частиц изучена настолько слабо, что астрономы не могут предсказать, когда будет очередная вспышка активности июньских Боотид.

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«В 1916 году он показал активность на уровне 100 метеоров в час. Вспышка повторилась на вдвое меньшем уровне в 1920 году. И после этого только в 1998 году Боотиды вновь удивили землян: 27 июня с ночного неба посыпались яркие метеоры», — проинформировал ученый.

По его данным, еще раз Боотиды были активны на довольно высоком уровне в 2004 году. Астрономы надеются, что они вернутся именно в этом году.

«Наблюдать их несложно, радиант потока в наших северных широтах всю короткую ночь будет расположен высоко на небе. Смотреть лучше всего на юг или юго-восток. Метеоры надо попробовать уловить. Причем максимум потока может сдвинуться на сутки раньше или позже указанной даты», — заключил Солодовник.

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