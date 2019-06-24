Около 1,8 тыс. человек от Вооруженных сил РК привлечены к месту ЧС в Арыси – минобороны

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Около 1,8 тыс. человек от Вооруженных сил РК привлечены к месту чрезвычайной ситуации (ЧС) в Арыси, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«В настоящее время к месту чрезвычайной ситуации от Вооруженных сил привлечено около 1,8 тыс. человек личного состава, более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы (для ликвидации последствий взрыва боеприпасов – КазТАГ)», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что на месте происшествия находится министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

«В частности, глава оборонного ведомства посетил расположение воинской части и ознакомился с материально-техническим состоянием, встретился с военнослужащими, проверил места несения службы. В ходе работы по некоторым вопросам приняты оперативные решения», — следует из информации.

В ведомстве отметили, что «на данном арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, никаких радиоактивных боеприпасов на складе не хранилось».

«Руководство министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения Арыси. Эвакуация населения производится в четырех направлениях: в Шымкент, пос. Мунтайтас (30 км), пос. Кабылсай (25 км) и пос. Шагыр (35 км). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

Также сообщалось, что жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что 23 человека доставлены в медучреждения области в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

В КЧС МВД РК позже сообщили, что «интенсивность взрывов спала, но все же есть периодические взрывы и в этой связи наши силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара».

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрыва боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов на брифинге в Нур-Султане сообщил, что 71 человек обратились за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси.

Также в акимате Туркестанской области сообщили, что при акимате создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.