Алматы. 24 июня. КазТАГ — ГП «НК «Кыргыз темир жолу» отменяет скорый поезд Бишкек – Москва в связи с ЧС в Арыси, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек – Москва Кыргызской железной дороги», — сообщили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу» в понедельник.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения Арыси. Эвакуация населения производится в четырех направлениях: в Шымкент, пос. Мунтайтас (30 км), пос. Кабылсай (25 км) и пос. Шагыр (35 км). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

Также сообщалось, что жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что 23 человека доставлены в медучреждения области в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

В КЧС МВД РК позже сообщили, что «интенсивность взрывов спала, но все же есть периодические взрывы и в этой связи наши силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара».

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрыва боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов на брифинге в Нур-Султане сообщил, что 71 человек обратились за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси.