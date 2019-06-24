Министр обороны вылетел в Арысь в связи с взрывом на складе боеприпасов

Астана. 24 июня. КазТАГ – Министр обороны Нурлан Ермекбаев вылетел в Арысь в связи с взрывом на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба минобороны.

«Министр обороны РК генерал-майор Ермекбаев вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в министерстве обороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве заверили, что жертв и пострадавших нет, а к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе акимом области.

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