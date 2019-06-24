Астана. 24 июня. КазТАГ – Пассажирские поезда задерживаются из-за взрыва на складе боеприпасов в Арыси, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В связи с происшествием в городе Арысь Туркестанской области АО «Пассажирские перевозки» сообщает о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент–Арысь–Тимур. В настоящее время всеми структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходят составы.

«Всю информацию по пассажирским поездам можно уточнять по телефону Единой справочной службы 105. Информация по задержке пассажирских поездов будет обновляться по мере поступления сведений и национальный перевозчик просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в министерстве обороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве заверили, что жертв и пострадавших нет, а к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения Акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи с взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.