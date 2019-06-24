Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Семь медалей завоевали казахстанцы на международном турнире по карате в Канаде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Монреале завершился финальный день этапа турнира Премьер-лига серии А. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали семь медалей», — сообщили в НОК в понедельник.

Дархан Асадилов и Сабина Захарова завоевали золотые медали в весовых категориях 60 и 55 кг соответственно.

«Асадилов встречался с молодым спортсменом из Японии Саго Наото, который уже успел стать для казахстанца весьма опасным соперником. Дважды они встречались, и на сегодняшний день каждый имеет по выигрышу. В Монреале Дархан доказал свое мастерство, не дав Саго возможность реализоваться благодаря надежной защите. И не упустил момент для проведения кизами-цуки, решивший исход поединка – 1:0, и принесший Дархану очередную золотую медаль Премьер-лиги», — говорится в сообщении.

Захарова накануне выиграла все бои, в которых в роли соперниц выступили спортсменки из топ-5 мирового рейтинга.

«В финале ее ожидала встреча с немецкой спортсменкой Яной Битч, обладательницей третьего места в мире. Первое очко, сенщю – за Сабиной, спустя короткое время Бит взяла реванш и счет сравнялся. На исходе боя Сабина вновь реализовала кизами-цуки, утвердившей окончательную победу казахстанской каратистки», — добавили в комитете.

В борьбе за бронзовые медали чемпионата на татами выходило пять казахстанских спортсменов и всем им удалось завоевать третьи места соревнований в своих весовых категориях. В числе тех, кто завоевали «бронзу», оказались Еркинбек Байтуреев, Софья Берульцева, Дидар Амирали, Ермек Айназаров и Игорь Чехмарев.