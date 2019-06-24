В этом году шеф Кремля обсуждал, помимо прочего, тему американского давления на Москву и Пекин. По телефону ему был задан вопрос о том, чего же добиваются американцы

Франкоязычное издание La Nouvelle Tribune опубликовало статью журналиста Флориана Гэне под названием «Vladimir Poutine : les USA veulent freiner le développement de la de la Chine et de la Russie» — «Владимир Путин: США хотят замедлить развитие Китая и России».

Президент России Владимир Путин. (Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев)

В ней говорится так: «По ежегодной традиции, российский президент Владимир Путин разговаривает с некоторыми гражданами России по телефону. Это такое дело, которое особенно нравится российскому президенту. Посредством использования подобного канала связи он может донести свое видение мира до людей, представляющих все социальные слои населения в России. В этом году шеф Кремля обсуждал, помимо прочего, тему американского давления на Москву и Пекин.

По телефону ему был задан вопрос о том, чего же добиваются американцы. Вопрос, на который у него найдется определенный ответ. В действительности, по его словам, Вашингтон пытается сдерживать подъем России и Китая, наказывая их экономически настолько сильно, насколько это только возможно. Наиболее наглядным доказательством этого, утверждает он, являются санкции, введенные против технологического гиганта Huawei.

Вашингтон пытается сдержать нарастание соперничества

Пытаясь ослабить один из символов китайского успеха, американцы наносят удар, прежде всего, по имиджу Пекина, а в особенности по его экономике. То же самое, впрочем, имело место в отношении России после того, как Москва решила аннексировать Крым. Результат известен всем теперь, после введения экономических санкций и карательных таможенных тарифов с целью вынудить китайские и российские компании платить больше в контексте их торговых связей со страной дядюшки Сэма.

Китай и Россия сближаются

«США ввели таможенные пошлины на их товары, вы можете называть это санкциями; таможенные пошлины, санкции — это одно и то же», — сказал президент Путин. В качестве ответной реакции наблюдается внезапное сближение двух сильных наций. В последние недели Китай и Россия обмениваются дружественными посланиями, свидетельствующими о том, эти две державы достигли договоренности максимально поддерживать друг друга. Си Цзиньпин и Владимир Путин изъявляют готовность улучшать свои деловые взаимоотношения».

Англоязычное издание NWAOnline опубликовало материал руководителя московского бюро газеты Washington Post Антона Трояновского под названием «Times hard, Putin tells Russians» — «Времена трудные», говорит Путин россиянам».

В нем излагается следующее: «Российский президент Владимир Путин, сталкивающийся с нарастающим внутренним недовольством, в четверг выступил на национальном телевидении с одним из своих традиционных посланий: я чувствую вашу боль, и только я один смогу ее облегчить».

В ходе ежегодно транслируемой на всю страну программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президент отвечал на вопросы граждан, которые обеспокоены низкими доходами и плохим медицинским обслуживанием. Он отвечал точно так же, как и раньше: да, обстановка тяжелая, но Кремль работает, чтобы стало лучше.

Когда у Путина спросили, трудней ли стало жить в России, он ответил: «Это действительно так». Низкие цены на нефть обусловили потрясения в российской экономике.

Но доходы снова начинают расти, заявил он, а правительство принимает меры, чтобы улучшить материальное положение семей.

Путин коснулся геополитики. Он призвал россиян не переживать из-за международных санкций, заявив, что Европейский Союз от своих санкций, введенных против России из-за украинского кризиса, пострадал больше, чем сама Россия.

Он также пообещал рассмотреть дела 24 украинских моряков и других украинцев, находящихся за решеткой в России, но только в тесной увязке с делами тех россиян, которые, по его словам, неправомерно содержатся под стражей на Украине».

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