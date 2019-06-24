Рост реального ВВП в Казахстане в 2019 году может составить 3,9% – исследование

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Рост реального ВВП в Казахстане в 2019 году может составить 3,9%, сообщается в исследовании финансового климата в республике, проведенном международной консалтинговой и аудиторской компанией Deloitte.

«Объем ВВП в 2018 году составил Т59 614 млрд. По прогнозам, в 2019 году рост реального ВВП может составить 3,2-3,9%. Ключевыми секторами экономики Казахстана являются торговля (17%), добыча и переработка нефти и газа (15%) и прочие обрабатывающие производства (11%). Доля участия секторов, связанных с нефтегазовой отраслью, в ВВП составила 21%», — говорится в документе.

Инфляция в 2018 году, по оценкам Deloitte, составила 5,3%.

«Средняя валовая добавленная стоимость на одного занятого в экономике Казахстана составила в 2018 году Т6383 тыс. В 2018 году средняя номинальная заработная плата в Казахстане достигла Т176 тыс. в месяц, что на 17% выше, чем в 2017 году», — уточняется в исследовании.

В 2018 году чистый приток иностранного капитала составил $23 млрд.

«Ключевыми инвесторами Казахстана являются Нидерланды (30% от совокупных иностранных инвестиций), США (22%) и Швейцария (10%). Более половины (56%) иностранных инвестиций приходится на добывающую отрасль, а именно – на добычу нефти и природного газа (50%)», — отмечают авторы документа.

Также отмечается, что казахстанский экспорт товаров почти в два раза превышает импорт.

«Основными торговыми партнерами являются Россия (19% от общего товарооборота страны) и Италия (14%). Ключевые категории экспорта: нефть и нефтепродукты – 70%; металлы и изделия из них – 14%; продовольственные товары – 5%. Ключевые категории импорта: машины и оборудование – 40%; продукция химической отрасли – 16%; металлы и изделия из них – 13%», — сказано в документе.

Эксперты Deloitte указывают также на то, что банковский сектор представлен 28 банками, при этом половина из них (14 банков) – с иностранным участием.

«Объем вкладов по итогам 2018 года составил Т17 трлн: 49% – доля вкладов юридических лиц, 51% – доля вкладов физических лиц. Кредитный портфель по итогам 2018 года составил Т13 трлн: 59% – доля кредитов небанковским юридическим лицам, 41% – доля кредитов физическим лицам», — говорится в исследовании.

Как отмечается, большинство представителей компаний в Казахстане (63%) «оптимистично оценивают перспективы развития своих организаций».

«Уверенность в росте доходов компании выразили 69% респондентов. Увеличение выручки ожидается в среднем на 14%. Больше половины респондентов (54%) ожидают сохранения капитальных затрат на уровне 2018 года. Однако 37% имеют планы по увеличению данных затрат в 2019 году. Каждый третий представитель бизнеса в Казахстане (34%) говорит о том, что их компания планирует увеличить численность сотрудников. При этом о росте заработной платы говорят 40% опрошенных. Напротив, каждая пятая компания (20%) ожидает снижения численности сотрудников», — добавляют авторы исследования.

Ключевыми направлениями развития бизнес-отношений для компаний из Казахстана названы страны Европы и СНГ.

«Топ-3 привлекательных источника финансирования: внутренние источники финансирования; привлечение казахстанских и иностранных инвестиций; государственное финансирование», — уточняется в документе.