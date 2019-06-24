Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем местами град. В Кокшетау 24 июня днем ожидается гроза. В Нур-Султане 24 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 метров в секунду. Днем град. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Костанайской области 24 июня тоже ожидается местами гроза. Днем местами ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 24 июня ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%

«24 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске 24 июня ожидается туман, гроза, град. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

24 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза. Днем местами град. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорск днем 24 июня ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Семее днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

«Днем 24 июня в Кызылординской области на большей части ожидается сильная жара до +40. Вероятность шторма 90-100%», — добавили синоптики.