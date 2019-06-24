Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Склад взорвался на территории воинской части в Туркестанской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«Сегодня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области», — сообщил в понедельник официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он уточнил, что на место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.