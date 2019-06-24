Сирия назвала повреждение подводных нефтепроводов диверсией

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Сирия заявила, что пять подводных нефтепроводов были повреждены в результате диверсии, сообщает AssociatedPress.

«Пять подводных трубопроводов у прибрежного города Баниас были повреждены и выведены из строя в результате диверсии», — сообщило сирийское министерство нефти.

Как сообщили в министерстве, повреждение было обнаружено после того, как водолазы стали выяснять причину утечки нефти.

«Министерство не сообщило никаких подробностей случившегося, заявив, что повреждения будут устранены в течение нескольких часов. Министр нефти Али Ганем посетил этот район и встретился с инженерами по поводу террористической атаки», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Баниасе находится один из двух сирийских НПЗ. Другой находится в центральном городе Хомс.

Как сообщается, Сирия недавно стала испытывать проблему нехватки топлива, которая была в значительной степени результатом санкций Запада в отношении Сирии и возобновления санкций США в отношении ее союзника Ирана.

Сирия производила 350 тыс. барр/сутки до начала конфликта в 2011 году и экспортировала более половины этого объема. Сейчас уровень добычи составляет около 24 тыс. барр/сутки, покрывая лишь часть внутренних потребностей страны.