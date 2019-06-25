Астана. 25 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. 165 человек пострадало в результате взрывов в Арыси, передает корреспондент агентства.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 165 человек, из них 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение, также зафиксирован один летальный случай (два случая, по данным КЧС МВД – КазТАГ)», — сообщил во вторник вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев.

По его информации, в реанимационных отделениях на сегодняшний день находятся 15 пациентов, основными диагнозами которых являются комбинированные политравмы, также основной контингент находится в областной клинической, детской и городской клинической больнице Шымкента.

«Для оказания медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и города Шымкент. Дополнительно четыре бригады направлены из Жамбылской области, и в полной готовности находятся еще 12 бригад Жамбылской и Кызылординской областей», сообщил вице-министр.

Также, он упомянул о находящихся на месте катастрофы группы врачах, которые оказывают консультации жителям Арыси, которым уже была произведена срочная операция на месте.

«На случай необходимости в целях обеспечения оперативной транспортировки готовы два вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту», — сказал Абишев.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух (житель Арыси и военнослужащий). В министерстве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Как сообщалось ранее, в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части.