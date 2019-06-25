Экспертное мнение: Предприятия металлургии в РК годами предоставляют недостоверные данные о расстоянии от источников выбросов до населенных пунктов

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Предприятия металлургии в Казахстане годами предоставляют недостоверные данные о расстоянии от источников выбросов до населенных пунктов, считает директор по развитию Карагандинского областного Экологического музея Дмитрий Калмыков.

«Аргумент (министра энергетики РК Каната Бозумбаева – КазТАГ) о закрытии предприятий в случае ужесточения экологического законодательства является, на мой взгляд, неактуальным, притянутым и немного спекулятивным. Речь вообще не идет о закрытии предприятий. Общественность взывает, во-первых, о принуждении и поощрении собственников предприятий к исполнению существующего законодательства. Например, многие предприятия металлургии в Казахстане умудряются десятки лет предоставлять недостоверные данные о расстоянии от своих источников выбросов до ближайших населенных территорий. Они получали разрешения государства, основываясь на завышенных расстояниях, то есть, когда, к примеру, до жилья на самом деле 500 м, эти заводы многие годы указывали требуемые по закону 1 тыс. м, и государство, не удосужившись проверить эти данные, разрешало им выбрасывать загрязняющие вещества, которые якобы не долетают до жилых домов при таком фальсифицированном расстоянии. И это массовая картина во многих городах Казахстана», — прокомментировал Калмыков для КазТАГ заявление министра энергетики Каната Бозумбаева о том, что загрязнителей воздуха в Казахстане будут стимулировать к внедрению наилучших очистных технологий.

Во-вторых, продолжает эксперт, в вопросе внедрения более жестких экологических требований не следует изобретать велосипед.

«У нас есть чудесный опыт развитых стран, в том числе входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на успехи которой Казахстан равняется в последние годы. В этих странах предприятия, которыми, кстати, зачастую владеют те же фирмы, что и в Казахстане, например, Arcelor Mittal, за последние 10-15 лет в несколько раз уменьшили свои выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Я посещал такие предприятия и в Европе, и в США, и эти данные открыто опубликованы в интернете, и там можно видеть, что на одну и ту же единицу продукции эти заводы стали в последние годы выбрасывать в несколько раз меньше загрязняющих веществ», — констатирует собеседник агентства.

Этот пример наглядно показывает, дополнил спикер, что предприятия не были закрыты, многие из них увеличили объемы производства и одновременно снизили свое воздействие на людей и природу.

«Основой для таких изменений послужило соответствующее законодательство, которое наряду с жесткими экологическими требованиями, одновременно дает предприятиям значительные периоды времени для адаптации производства и технологии к этим новым условиям. И сейчас эти заводы на каждую тонну металла выбрасывают в разы меньше загрязнений по сравнению с нашими заводами», — отметил Калмыков.

По его мнению, в казахстанском законодательстве также существует практика применения отлагательных норм закона.

«В которых записывается, что вот это конкретное требование вступит в силу через 3 года, а вот другое требование – через 5 лет, и у предприятия есть достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям», — уточнил эксперт.

По словам собеседника агентства, экономические рычаги будут эффективными если мы опять не станем «изобретать велосипед».

«Механизм действия таких экономических стимулов давно и успешно применяется в развитых странах. Например, некоторые предприятия могут быть полностью освобождены от экологических платежей, если их выбросы не превышают установленную норму, которая формулируется не в тоннах в год, как это сейчас делается в Казахстане, а ограничивается конкретной концентрацией вредного вещества в трубе предприятия», — пояснил спикер.

В США и во многих странах Европейского союза для таких предприятий (использующие передовые природоохранные технологии – КазТАГ) экологические платежи составляют ноль, утверждает Калмыков.

«И это правильно, если это предприятие выбрасывает после очистки, по существу, воздух, пригодный для дыхания. При этом используется давно известный подход «кнута и пряника», — наряду с возможностью «нулевых» платежей предприятие уведомляется законом о том, что с такого-то года оно не сможет получить экологическое разрешение, если не снизит концентрацию загрязнителя до указанной величины», — конкретизировал эксперт.

У нас, детализирует он, пока в качестве основной меры анонсируют снижение платежей для предприятий, которые будут применять технологии из будущего списка наилучших доступных экологически эффективных технологий.

«Но это не может полностью обеспечить улучшение ситуации с загрязнением окружающей среды. Зачастую мы видим, когда современное очистное оборудование, установленное на заводах, не выполняет возложенные на него функции, потому что была нарушена технология монтажа или не соблюдается регламент эксплуатации», — подметил собеседник агентства.

Есть примеры, подчеркнул спикер, когда идентичное очистное оборудование, установленное в Чехии, приводит к снижению выбросов в несколько раз, а такое же оборудование, установленное в Темиртау, всего на несколько процентов.

«Просто принятие на вооружение хорошей технологии не гарантирует ее эффективность, поэтому мы считаем, что наряду с внедрением перечня наилучших технологий следует снабдить эти технологии численными предельными параметрами», — предлагает Калмыков.

То есть, развил тему эксперт, право на снижение выбросов при внедрении наилучшей технологии очистки должно получать предприятие, на котором предельные концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах не должны превышать установленные максимальные величины.

«И, конечно, экономические стимулы должны применяться к предприятиям, которые дадут общественности открытый доступ к онлайн-данным о концентрации своих выбросов и сбросов», — заявил собеседник агентства.

Для тех предприятий, озвучил спикер, которые не внедрят наилучшие технологии и не станут выдерживать новые требования о сниженной концентрации загрязнителей, следует значительно увеличить текущий размер платежей.

«Чтобы им стало выгодней «позеленеть», чем продолжать загрязнять природу», — резюмировал Калмыков.

Напомним, ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что загрязнителей воздуха в Казахстане будут стимулировать к внедрению наилучших очистных технологий.