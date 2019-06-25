Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник лишь на юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере и востоке – туман, лишь на юге и юго-востоке Казахстана – погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем +28+30, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +30+32, ночью +16+18.

В Шымкенте ясная погода без осадков. Температура днем +36+38, ночью +19+21.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, местами – туман. Температура днем +22+27, ночью +13+18.

В Карагандинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, сильная жара, возможен град. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +28+33, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Мангистауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря, днем сохраняется сильная жара. Температура днем +34+39, ночью +20+25.

В Костанайской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Температура днем +25+30, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем ожидается сильная, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +16+21.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +36+41, ночью +18+23.

В Кызылординской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +38+43, ночью +19+24.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +34+39, ночью +21+26.

В Алматинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Жамбылской области температура днем +32+37, ночью +16+21.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.