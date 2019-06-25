Дорожную карту регионального сотрудничества национальных правозащитных учреждений утвердили омбудсмены стран ЦА

Астана. 25 июня. КазТАГ — Дорожную карту регионального сотрудничества национальных правозащитных учреждений утвердили омбудсмены стран Центральной Азии (ЦА), сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

«Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров принял участие во встрече омбудсменов стран Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте, при поддержке Программы развития ООН, управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ). (…) По итогам работы омбудсмены Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана утвердили «дорожную карту» регионального взаимодействия, которая предполагает скоординированную деятельность по защите и продвижению прав человека на региональном уровне», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, казахстанский омбудсмен проинформировал участников встречи о ситуации с правами человека и возрастающей роли своего учреждения в правовой системе страны.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы осуществления в странах региона Целей устойчивого развития ООН, реализации рекомендаций международных механизмов по правам человека, совершенствования национальных законодательств в правозащитной сфере», — проинформировали в аппарате уполномоченного по правам человека в РК.

Также сообщается, что в рамках пребывания в Ташкенте состоялась встреча казахстанского омбудсмена с первым заместителем председателя сената олий мажлиса Республики Узбекистан Содиком Сафаевым.