Хакеры взломали сети более 10 крупнейших мировых телекоммуникационных компаний

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Алматы. 25 июня. КазТАГ – Хакеры взломали сети более десяти крупнейших мировых телекоммуникационных компаний и получили доступ к персональным данным, сообщает Reuters.

«Хакеры взломали системы более 10 мировых телекоммуникационных компаний и похитили большие объемы персональных и корпоративных данных. Следователи в американской компании по кибербезопасности Cybereason заявляют, что злоумышленники взломали компании в более чем 30 странах с целью получить информацию о членах правительства, сотрудников правоохранительных органов и политиках», — говорится в сообщении.

При этом Cybereason отказался назвать пострадавшие компании или страны, но заявил о том, что хакеры использовали инструменты, которые ранее использовались китайской хакерской группой, известной как APT10.

Как отмечает издание, Пекин все чаще нацеливается на телекоммуникационных операторов в Западной Европе.

По информации издания, в некоторых случаях хакерам удавалось получить доступ к каждому имени пользователя и паролю в интересующей их организации. Они также получили личные данные, в том числе информацию о счетах, и записи звонков.

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