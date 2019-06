США и Израиль хотят повернуть Россию против ее союзника Ирана

Такое видение, на взгляд со стороны, кажется вполне логичным. Но Москва не подтверждает озвучиваемые на Западе предположения о том, что по итогам переговоров в Израиле будет заключена сделка по иранскому вопросу

Издание MENAFN.COM опубликовало статью под названием «Trump looking forward to meeting with Putin in Osaka, Bolton says» — «Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке, утверждает Болтон».

Дональд Трамп и Владимир Путин. (Фото: menafn.com)

В ней говорится так: «Президент США Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в японском городе Осаке. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японском городе Осака», — сказал Болтон.

Помощник президента США по национальной безопасности прибыл накануне в Иерусалим с целью принять участие в назначенной 24 и 25 июня трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

«Я прибыл сюда на запланированную ранее трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности Израиля, России и США. Текущее развитие событий в регионе придает еще большую актуальность нашему разговору, — отметил Болтон. — Я надеюсь, что мы сможем в ближайшие несколько дней в Иерусалиме заложить основу для переговоров».

«Прочная взаимосвязь премьер-министра Нетаньяху как с президентом Трампом, так и с президентом Путиным повышает шансы на успех и на большее согласование политики этих трех великих стран по критически важным вопросам безопасности», — заявил он.

Саммит лидеров G20 будет проходить в Осаке (Япония) с 28 июня по 29 июня. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано 19 июня, заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита».

Издание Globe and Mail опубликовало материал под названием «US and Israel look to turn Russia against its Iranian ally» — «США и Израиль хотят повернуть Россию против ее союзника Ирана».

В нем излагается следующее: «Россия и Иран, будучи вовлеченными в гражданскую войну в Сирии, сражаются на одной стороне и сейчас близки там к победе. Получится ли сейчас убедить Москву повернуться против ее союзника — и какую цену она может потребовать взамен? Такие вопросы лягут в основу темы для обсуждения на встрече, которая начнется в понедельник в Иерусалиме под усиленной охраной.

Беспрецедентная двухдневная встреча представляющих Россию, Америку и Израиль высокопоставленных советников по безопасности — проводимая на фоне стремительно растущей напряженности на Ближнем Востоке, которая подвела Вашингтон и Тегеран к грани непосредственного военного конфликта, — сама по себе является своего рода заявлением, адресованным Ирану. Столь же символичным представляется и то, что она будет проходить в Иерусалиме, городе, который иранские сторонники жесткого курса регулярно клянутся «освободить» когда-нибудь от «сионистского режима».

Такое видение основополагающей цели трехсторонней встречи представляющих Россию, Америку и Израиль высокопоставленных советников по безопасности, на взгляд со стороны, кажется вполне логичным. Но официальные представители РФ не подтверждают озвучиваемые на Западе предположения о том, что по итогам переговоров будет заключена сделка по иранскому вопросу.

В то же время Николай Патрушев на состоявшемся 20 июня в Уфе международной конференции по безопасности заявил, что у Москвы и Тегерана дружеские отношения, поэтому российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность Ирана до сведения израильтян и американцев. Он также напомнил, что в качестве основной темы на трехсторонней встречи в Израиле будет рассматриваться вопрос урегулирования конфликта в Сирии, а Иран, в свою очередь, присутствует в этой стране по приглашению официального Дамаска и добился определенных успехов в борьбе с международным терроризмом. При этом секретарь Совета безопасности РФ не стал делать прогнозы. «Предсказать, какие будут результаты, я пока не берусь», — сказал он журналистам в этой связи.

А вот его заместитель Александр Венедиктов в интервью «Российской газете» заявил, что Россия рассчитывает на то, что итогом совместной работы в Иерусалиме станут общие практические шаги, направленные на стабилизацию Сирии и всего Ближнего Востока.

«Естественно, процесс должен проходить с учетом интересов всех игроков, включая Иран. Любые попытки действовать с помощью тактики ультиматумов заранее обречены на провал, равно как и спекуляции в информационном пространстве. Если кто-то стремится вбить клин в наши отношения с партнерами в регионе, то это неверный расчет», — сказал Венедиктов.

