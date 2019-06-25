Ильин о погибших в Арыси: При проведении разминирования, возможно, будет изменение информации

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. При проведении разминирования, возможно, будет изменение информации о погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси, сообщил заместитель министра внутренних дел (МВД) РК Юрий Ильин.

«Это действующая воинская часть. Личный состав находился на месте. Что касается, двух погибших – на сегодняшний день мы официально заявляем, это подтвержденный факт. В дальнейшем при проведении разминирования, возможно, будет изменение информации, обстановки. Об этом будет сообщено дополнительно», — сказал Ильин на заседании правительства во вторник.

По его словам, воинская часть находилась на месте постоянной дислокации.

«При первых взрывах было произведено укрытие личного состава, в последующем – эвакуация как военнослужащих, так и членов их семей», — отметил замминистра.

Также он проинформировал, где именно было обнаружено тело второго погибшего – военнослужащего контрактной службы минобороны РК.

«Его тело было обнаружено недалеко от войсковой части в ходе проведения поисковых работ», — пояснил Ильин.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси увеличилось до двух – житель Арыси и военнослужащий. В МВД РК уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации. Также в минобороны сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным МВД, из Арыси эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.