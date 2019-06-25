Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — РК и РФ договорились о возмещении казахстанским грузоотправителям затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».

«АО «КазТрансОйл» как национальный оператор по магистральному нефтепроводу обеспечивает интересы Казахстана и грузоотправителей при транспортировке нефти по системе нефтепроводов компании. Все участники трубопроводного рынка впервые столкнулись с проблемой загрязнения нефти хлорорганикой. Я считаю, что «Транснефть» отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий. Мы достигли договоренностей с российскими партнерами по возмещению затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга», — сказал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов на встрече с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым, прошедшей 20 июня в рамках заседания правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге.

Гендиректор АО «КазТрансОйл» пояснил, что со стороны ПАО «Транснефть» был предложен механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть.

Отмечается, что детали механизма и сумма выплат будут представлены ПАО «Транснефть» заинтересованным сторонам в установленном порядке.

Напомним, 20 апреля МИА «КазТАГ» сообщало, что в Беларуси зафиксировано резкое ухудшение качества российской экспортной нефтяной смеси Urals. Как проинформировали в концерне «Белнефтехим», по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. 27 апреля российский премьер Дмитрий Медведев поручил наказать виновных в ухудшении качества российской экспортной нефти.

29 апреля ситуацию прокомментировали в Казахстане. В частности, в АО «КазТрансОйл» (КТО) сообщили, что транспортировка нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара» осуществляется в штатном режиме. В нацкомпании заверили, что выполняют «договорные обязательства перед казахстанскими грузоотправителями». В частности, уточнили в КТО, «обеспечена сдача ресурсов казахстанских производителей в систему магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» для отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и соответствующего качества». По данным казахстанской компании, «показатель массовой доли органических хлоридов соответствует ГОСТ и составил 3,3 ppm».

30 апреля стало известно, что Беларусь приостановила прием российской нефти из-за выявленного ухудшения ее качества. В тот же день глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что качество российской экспортной нефти ухудшилось из-за мошенничества, добавив, что соответствующие материалы переданы Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

2 мая «Белнефтехим» заявил о вытеснении из нефтепровода «Дружба» загрязненной нефти из России.

4 мая Россия сообщила о сокращении добычи нефти на 10% на некоторое время на фоне перебоев в поставках, вызванных загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

7 мая стало известно о задержании четырех человек по делу о загрязнении российской экспортной нефти Urals в трубопроводе «Дружба». Следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

17 мая в министерстве энергетики Казахстана заявили, что транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом по магистральному нефтепроводу «Дружба» не производится с 2013 года. По информации ведомства, поднятые вопросы некондиционной нефти коснулись только нефтепровода «Дружба», а существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. Относительно направлений, по которым идет поставка казахстанской нефти, в минэнерго заявили, что некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода «Дружба» в направление порта Усть-Луга. В МЭ РК уточнили, что в период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тыс. тонн (шесть танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. Как отметили в минэнерго, «учитывая направления поставок казахстанской нефти, несмотря на возникшие обстоятельства, никаких ограничений по приему нефти от АО «КазТрансОйл» в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» не вводилось и не предвидится».

19 мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что «прокачка нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнется 20 мая, затем – в Словакию».