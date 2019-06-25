Рекультивацию урановых хвостохранилищ в Кыргызстане начнут осенью

Алматы. 25 июня. КазТАГ — За счет Европейского союза (ЕС) осенью 2019 года начнется рекультивация урановых хвостохранилищах в Кыргызстане, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Осенью текущего года будут подписаны первые контракты на рекультивацию хвостохранилищ в Кыргызстане. Работы стартуют в октябре-ноябре 2019 в рамках программы Европейского союза по рекультивации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. Всего в регионе выбрано семь объектов, из них три – в Кыргызстане (Майлуу-Суу, Мин-Куш, Шекафтар)», — сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в КР.

Первыми объектами в Кыргызстане станут урановые хвостохранилища в Майлуу-Суу, работы по рекультивации которых начнутся в сентябре-октябре 2019 года.

Отмечается, что для реализации всей программы рекультивации требуется 85 млн евро, из которых собрано уже 30 млн.

«Для полного завершения работ в Майлуу-Суу требуется 30 млн евро, в Мин-Куше – 5 млн, Шекафтаре – 4 млн. Пока работы начнутся с имеющимися средствами», — добавили в пресс-службе ЕС в КР.

Напомним, в апреле 2019 года в Кыргызстане разгорелся скандал в связи со слухами о начале добычи урана в Иссык-Кульской области. Противники разработки провели несколько протестных акций и составили петицию, которую подписали более 32 тыс. человек. По данным СМИ, уран планировалось добывать на россыпи Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы. Лицензию на ее разведку получило ООО «ЮрАзия в Кыргызстане».

2 мая жогорку кенеш принял постановление, запрещающее разработку урановых месторождений в Кыргызстане.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков также заверил, что добывать уран в Кыргызстане не будут.

11 июня группа депутатов внесла в жогорку кенеш законопроект «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике», запрещающий добычу урана в стране. Согласно законопроекту, на территории Кыргызстана не будет допускаться деятельность, связанная с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений.