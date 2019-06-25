На закрытость Счетного комитета пожаловались в администрацию президента Казахстана

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – На закрытость Счетного комитета (СК) по контролю за исполнением республиканского бюджета пожаловались в администрацию президента (АП) Казахстана, сообщает пресс-служба фонда Transparency Kazakhstan.

«Недавно наш фонд отправил письмо в СК с просьбой разъяснить, почему во много раз по сравнению с 2004-2005 годом сократилось количество выкладываемой в их бюллетене информации о проведенных проверках. Однако нам ответили, что результаты проверок СК должны выкладывать на сайтах сами проверяемые организации, а СК выкладывает только годовой отчет. Более того, СК изменил дизайн своего сайта и вообще убрал раздел бюллетени, так что данные по проверкам отдельных ведомств можно узнать только в новостях без всяких подробностей», — говорится в представленном во вторник письме фонда на имя руководителя АП Бакытжана Сагинтаева.

Общественники указывают на то, что «в своей политической платформе президент Касым-Жомарт Токаев ставит одной из главных целей справедливость, которая включает в себя и борьбу с коррупцией, транспарентность государства для общества».

«Однако отдельные государственные органы свою деятельность осуществляют полностью против данных установок президента, в том числе прямо ему подчиняющиеся. (…) Просим вас решить данную проблему отсутствия доступа общественности к результатам государственного аудита и контроля», — сказано в документе.