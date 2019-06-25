Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Почти 1150 потерявшихся детей из Арыси переданы родителям, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В настоящее время 1149 (потерявшихся детей из Арыси – КазТАГ) переданы родителям. 15 детей пока не переданы родителям», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве отметили, что по чрезвычайной ситуации (ЧС) в Туркестанской области в течение дня (24 июня) всего созданы областной штаб и действуют 48 центров по дислокации населения.

«В Арыси функционируют 40 школ (18 399 детей), 50 дошкольных организаций (5071 детей). В зоне опасности находятся 13 школ (11 377 детей), шесть государственных, 23 частных детских сада (3278 детей), которые эвакуированы», — проинформировали в министерстве.

Как сообщается, в шести районах (в Шымкенте, Туркестане, Сарыагашском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардаринском, Отырарском районах) на базе средних школ, колледжей, детских садов, школ-интернатов созданы условия для проживания (обеспечены питьевой водой, горячим питанием, постельными принадлежностями, одеждой и предметами личной гигиены).

«Всего в 48 центров прибыло 3860 человек, из них 914 детей от 0 до 18 лет. (…) В каждом пункте работают педагоги-психологи. Всего задействованы 158 педагогов-психологов. Штабы работают в круглосуточном режиме. Работы продолжаются», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения Арыси. Эвакуация населения производится в четырех направлениях: в Шымкент, пос. Мунтайтас (30 км), пос. Кабылсай (25 км) и пос. Шагыр (35 км). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрыва боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов на брифинге в Нур-Султане сообщил, что 71 человек обратился за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси.

Также в акимате Туркестанской области сообщили, что при акимате создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.