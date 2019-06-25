Асет Наурызбаев: Газ будет дорожать для алматинцев

О том, сколько будет стоить избавление от смога, «производимого» ТЭЦ, в интервью МИА КазТАГ рассказал известный экономист, экс-глава АО «KEGOK»

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская . Перед государственными компаниями уже ставилась задача перевода основной алматинской ТЭЦ-2, на газ, но «воз и ныне там». В Алматы по-прежнему издалека везут уголь, чтобы превратить в ненужные городу электроэнергию и смог. О том, сколько будет стоить избавление от смога, «производимого» ТЭЦ, в интервью МИА КазТАГ рассказал известный экономист, экс-глава АО «KEGOK» Асет Наурызбаев.

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— Асет, воздух Алматы загрязняют автомобили и теплоэлектростанции (ТЭЦ). Давайте разберемся сначала с влиянием на чистоту воздуха ТЭЦ.

Асет Наурызбаев. (Фото: Tengrinews)

— ТЭЦ выбрасывает вредные вещества: мелкие частицы, окислы серы, азота, угарный газ. Есть разные цифры по объемам выбросов, но принято считать, что объем – 33 тыс. тонн в год. Основная составляющая выбросов автомобилей – угарный газ.

— Что предлагает ваша группа, чтобы очистить воздух города?

— Мы хотим донести до алматинцев, что на ТЭЦ-2 существует два варианта развития событий.

Первый – это перевод ТЭЦ на газ, к чему Нурсултан Назарбаев в свое время сказал «Самрук-Энерго» подготовится, но этого не случилось.

Второе – оставить уголь в качестве топлива, но построить станцию по очистке дымовых газов.

— Каковы «плюсы» и «минусы» каждого варианта?

— Оба решения – не дешевые. Перевод на газ существующей станции, по оценке института КазНИПИЭнергопром стоит $65 млн, а строительство очистной станции для угля стоит порядка $200 млн.

Важно, что будет топливом для станции, так как если считать по текущим ценам, киловатт-час энергии, содержащейся в газе, в 2,6 раза дороже, чем киловатт-час энергии, содержащейся в угле. Поэтому, как только мы переводим станцию на газ, сразу возникает необходимость в повышении тарифа на тепло и электроэнергию.

Горожане должны отчетливо понимать, что газ как топливо – лучше, потому что даже после очистки новыми фильтрами, объем выбросов на угольной станции будет превышать объем выбросов на газовой станции, но при этом тариф на электроэнергию и тепло в случае строительства по очистке станции на угле сохранится, а в случае перевода станции на газ, тариф обязательно повысится.

— Каким все-таки, хотя бы примерно, будет тариф?

— На сколько повысится тариф точно сказать пока нельзя. Это – вопрос правильных расчетов. Если «считать на пальцах», то тариф на электроэнергию при переходе на газ вырастет на Т4 с лишним. К тому же, надо учитывать доступность газа для горожан. Через Казахстан в Китай идет газопровод из богатой газом Туркмении.

Цену на газ трудно прогнозировать: экономика Китая растет очень быстро, спрос на газ растет быстро. Мы подозреваем, что газ будет дорожать потому, что его становится все меньше.

— И он будет дорожать для алматинцев?

— Да, газ будет дорожать для алматинцев. Казахстанские запасы газа – не очень большие и этот газ – в основном попутный, с южных месторождений. Он тоже – дорогой, ведь попутный газ требует множества операций: его надо осушать, очищать от примесей, что повышает его себестоимость. Что уж говорить о том, что как экспортный товар газ имеет экспортную цену и, если казахстанские компании отказываются от его продажи на экспорт, они должны понимать, почему они теряют свои деньги. Если это – государственная компания, то мы вынимаем деньги, которые она могла бы зарабатывать на экспорте, из госбюджета (доля газа в структуре казахстанского экспорта в январе-апреле 2019 года составила, по официальным данным, около 5%).

— Если перевод на газ так дорог, то не лучше ли построить новую станцию?

— Все варианты строительства новой станции значительно дороже, чем модернизация старой станции и, значит, значительно повышают тариф. Поэтому, невозможно сейчас говорить о строительстве новой станции, что угольной, что газовой. Смысл есть – в снижении производства электроэнергии при сохранении производства тепла. Это позволяет снизить потребление угля и, соответственно, выбросов вредных веществ в целом.

Отдельный вопрос – это ТЭЦ-3. Наша старая ТЭЦ в поселке «Отеген Батыр» имеет небольшую тепловую нагрузку, но в большом объеме производит электроэнергию – значительно больше, чем нужно для производства тепла.

— Алматы не хватает электроэнергии от Капшагайской ГЭС?

— Это – совершенно бессмысленно потому, что во-первых, это опять же выбросы, во-вторых, этот уголь, который приехал из Экибастуза, может быть сожжен прямо в Экибастузе и доставлен сюда в виде чистой электроэнергии. Зачем мы здесь производим электроэнергию вместо того, чтобы производить ее в Экибастузе – не очень понятно. Тем более, что уголь становится в дороге дороже в два раза: цена угля на борту разреза – примерно $5, исторически, а доставка до Алматы – еще примерно $5.

Я считаю, что ТЭЦ-3 нужно максимально готовить к переходу на производство тепловой энергии и минимизировать производство электроэнергии. Конечно, это – вопрос технических решений. Надо анализировать, но цель должна быть поставлена такая — минимизировать производство электроэнергии при сохранении генерации тепла.

— Сейчас доля ТЭЦ-3 по обеспечению Алматы теплом какая примерно?

— ТЭЦ-3 никак не связана с Алматы и греет только поселок «Отеген Батыр». Это – локальная котельная.

— Благодарим Вас за ответы!

Справка МИА КазТАГ:

АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») создано на основании решения АО «КазТрансГаз» в июне 2006 года, производит тепло и электроэнергию в Алматы и области. В настоящее время компания входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго» и включает: ТЭЦ-1 — ТЭЦ-3 – производство электрической и тепловой энергии, Капшагайскую ГЭС, каскад ГЭС и Западный тепловой комплекс (ЗТК) – производство тепловой энергии.

В Алматы, в системе АО «АлЭС» – три больших источника: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Западный тепловой узел.

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ») производит тепловую энергию, единственный потребитель которой – АлЭС. В АТКЭ входит 81 котельная: 78 работают на газе, 1 – на мазуте, 1- на угле, 1 – на электроэнергии. Суммарная установленная мощность – 1678 Гкал/час.

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