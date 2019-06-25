Поэтапное отключение аналогового эфирного телерадиовещания началось в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Поэтапное отключение аналогового эфирного телерадиовещания (АЭТВ) началось в трех областях Казахстана – Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях, сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио».

«В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в стране активно реализуется проект по поэтапному переходу на цифровое эфирное телерадиовещание (ЦЭТВ) с полным отключением аналогового телерадиовещания. На сегодняшний день построено и модернизировано 447 радиотелевизионных станций (РТС). Данное количество РТС позволяют охватить цифровым эфирным телерадиовещанием 4255 населенных пунктов Казахстана. В ряде населенных пунктов Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях уже началось поэтапное отключение аналогового телерадиовещания», — говорится в сообщении во вторник.

В частности, по данным компании, в Алматинской области введено в эксплуатацию 90 радиотелевизионных станций, которые охватывают цифровым эфирным телерадиовещанием 772 населенных пункта.

«Полное отключение аналогового телерадиовещания в области состоится 28 июня в Жаркенте. По итогам реализации проекта порядка 2 млн жителей области будет доступно телевидение в цифровом качестве», — проинформировали в «Казтелерадио».

Также завершена реализация проекта по внедрению ЦЭТВ в Павлодарской области.

«В настоящий момент в области 385 населенных пунктов, из них 356 охвачены цифровым эфирным вещанием. Для достижения намеченных целей в области было построено и модернизировано 29 радиотелевизионных станций. 1 июля на радиотелевизионной станции Павлодара состоится отключение аналогового телерадиовещания во всей области», — уточнили в компании.

Вместе с тем для успешной реализации проекта в Костанайской области было построено и модернизировано 59 РТС, из них 32 вновь возводимые.

«По итогам всех работ уровень охвата цифровым эфирным телерадиовещанием составил 98% населения региона, а это 627 населенных пунктов. Полное отключение аналогового телерадиовещания во всей области состоится 1 июля на радиотелевизионной станции Костаная», — добавили в «Казтелерадио».

Кроме того, в компании отметили, что отключение аналогового эфирного вещания и переход на цифровое эфирное телевещание в Казахстане идет согласно утвержденному графику. В 2018 году был осуществлен переход на ЦЭТВ с полным отключением АЭТВ в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

Напомним, 16 апреля 2018 года сообщалось, что в 2018 году в Казахстане начнется поэтапное внедрение цифрового эфирного теле- и радиовещания. Отмечалось, что в рамках первого этапа внедрения ЦЭТВ к концу года планируется провести мероприятия по полному переходу на цифровое вещание в Мангистауской (октябрь), Жамбылской и Туркестанской областях (декабрь). Сообщалось, что в остальных регионах страны внедрение ЦЭТВ планируется завершить поэтапно до конца 2020 года. По информации ведомства, данный процесс будет сопровождаться параллельным отключением аналогового телевещания, который, согласно планам, завершится к середине 2021 года.